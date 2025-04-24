Мать фигуристки Антоновой: Сихарулидзе лично будет контролировать ситуацию

Мать 12-летней фигуристки Дарьи Антоновой Татьяна Антонова заявила, что президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе лично взял на контроль ситуацию с допуском на соревнования её дочери.

«Антон Тариэльевич откликнулся на обращение лично. Сказал, что вопрос с участием дочери в соревнованиях будет урегулирован, что он лично будет контролировать эту ситуацию. Хочу сказать ему огромное спасибо за столь оперативную реакцию и помощь», — приводит слова Антоновой «РИА Новости Спорт».

Напомним, мать 12-летней Антоновой обвинила тренера Константина Медовикова в домогательствах к её дочери. Она также заявила, что тренер пытается блокировать участие фигуристки в соревнованиях.