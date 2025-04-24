«Будем внимательно следить за ситуацией». Сихарулидзе — о скандале с Медовиковым

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что организация связалась с Новосибирской федерацией фигурного катания и следит за ситуацией с 12-летней фигуристкой Дарьей Антоновой.

«Федерация фигурного катания на коньках России получила письмо от Антоновой Татьяны Ивановны из Новосибирска. В нём говорилось о том, что её дочь не попала в заявку на всероссийские соревнования, которые пройдут в ближайшее время. Причины для мамы были неясны. Мы сразу откликнулись на это письмо, связались с Новосибирской федерацией фигурного катания и обсудили сложившуюся ситуацию.

Мы увидели, что девочка попадает по всем критериям для участия в этих соревнованиях. Поэтому Новосибирская федерация фигурного катания в ближайшее время включит её в заявку для участия в этом старте, об этом мы сообщили Татьяне Ивановне. Что касается взаимоотношений девочки и тренера, то мама обратилась в правоохранительные органы. Поэтому мы будем внимательно следить за ситуацией и дожидаться их решения», — приводит слова Сихарулидзе ТАСС.

Напомним, мать 12-летней Антоновой обвинила тренера Константина Медовикова в домогательствах к её дочери. Она также заявила, что тренер пытается блокировать участие фигуристки в соревнованиях.