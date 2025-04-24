В Екатеринбурге родитель избил судью, потому что его дочь не попала в призы соревнований

В Екатеринбурге родитель Адонис Мироев избил судью и тренера по фигурному катанию Михаила Слободчикова, потому что его дочь не заняла призовое место на соревнованиях, где Михаил был в составе судей.

«Прошли соревнования, и ему показалось, что его дочери занизили оценки. Причём претензии были именно к Михаилу Слободчикову – тренеру из Первоуральска. Когда я разговаривал с Михаилом, скорая везла его в больницу», — приводит слова президента федерации фигурного катания Свердловской области Владислава Уткина «Екатеринбург Онлайн».

Он также отметил, что Адонис не в первый раз провоцировал конфликты, но раньше обходилось словесными перепалками и матом. Всего у Мироева три дочери, которые занимаются фигурным катанием. Проблемы начались, когда девочки стали участвовать в соревнованиях. Два года назад Мироев уже попадал в местные новости, когда его засняли объезжающим пробку прямо по тротуару на Range Rover.