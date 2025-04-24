Родители фигуристов назвали обвинения в адрес Медовикова местью за неуспешный сезон

В родительском комитете новосибирского муниципального Центра зимних видов спорта рассказали, что не верят словам матери 12-летней фигуристки Дарьи Антоновой, которая заявила о домогательствах со стороны тренера Константина Медовикова к дочери.

«Наша позиция [родителей 30 детей, которые занимаются с ним] — мы не верим в обвинения Антоновой. Считаем, что это ложь, поскольку была причина — дочь Татьяны Антоновой неуспешно закончила сезон, не смогла защитить разряд КМС и у неё сгорел первый спортивный. Это стало поводом для мести в отношении тренера. Наших детей опрашивал следователь, и они не подтвердили версию, озвученную Антоновой», — приводит слова представителей комитета РБК.

Напомним, мать 12-летней Антоновой обвинила тренера Константина Медовикова в домогательствах к её дочери. Она также заявила, что тренер пытается блокировать участие фигуристки в соревнованиях.