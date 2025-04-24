«На слово не верю». Тарасова — о домогательствах Медовикова к 12-летней девочке

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о скандале, связанном с сексуальными домогательствами тренера Константина Медовикова к 12-летней фигуристке Дарье Антоновой.

«Я таких не знаю. На слово не верю», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, мать 12-летней Антоновой обвинила тренера Константина Медовикова в домогательствах к её дочери. По её словам, инцидент произошёл на всероссийских соревнованиях «Красноярские узоры» в январе 2025 года. На них Дарья заняла второе место среди фигуристок первого спортивного разряда, после чего тренер в зоне объявления оценок прижал девочку к себе, дважды коснувшись области груди. Этот момент попал в официальную трансляцию соревнований. Мама фигуристки также заявила, что тренер теперь пытается блокировать участие Дарьи в соревнованиях.