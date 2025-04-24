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Загитова выложила снимки в красных мини-шортах с очередной фотосессии в Париже

Загитова выложила снимки в красных мини-шортах с очередной фотосессии в Париже
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира 22-летняя российская фигуристка Алина Загитова опубликовала очередные кадры с прогулки по столице Парижа (Франция). Для фотографий Алина выбрала дерзкий образ в красных мини-шортах и укороченном жакете, прозрачных гольфах и на каблуках.

«И я возвращаюсь в...» — загадочно подписала эти публикации Загитова.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

В 2025 году Загитова представит новое шоу – рок-мюзикл на льду «Ассоль», премьера которого пройдёт в Санкт-Петербурге в июне.

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