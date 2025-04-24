Госдума — о домогательствах в фигурном катании: это не когда тренер ручку или ножку отвёл

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова высказалась о скандалах последних недель в фигурном катании, связанных с сексуальными домогательствами.

«Пока правоохранительные органы не проведут расследование и всё достоверно не докажут, говорить об этом рано. Я не защищаю человека, но в любом случае нужна серьёзная доказательная база.

Домогательства — это не когда тренер ручку или ножку отвёл, как это бывает в фигурном катании. И мы, и следственные органы понимаем, как это. Эту грань надо знать, иначе мужчины вообще не будут работать тренерами там, где есть контакт со спортсменами, особенно с девочками», — приводит слова Журовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее мать 12-летней Антоновой обвинила тренера Константина Медовикова в домогательствах к её дочери. Она заявляла, что на одном из соревнований специалист прижимал девочку к себе и касался груди. До этого Вероника Жилина сообщила, что в возрасте 11 лет к ней приставал бывший тренер академии «Ангелы Плющенко» Сергей Розанов.