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Судья по фигурному катанию, которого избил отец спортсменки, подал заявление в полицию

Судья по фигурному катанию, которого избил отец спортсменки, подал заявление в полицию
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Судья и тренер по фигурному катанию Михаил Слободчиков, которого избил отец фигуристки Златы Мироевой Адонис Мироев за то, что его дочь не заняла призовое место на соревнованиях, написал заявление в полицию.

«Пострадавший судья написал заявление в полицию, побои снял. Мы рассматриваем вопрос об отстранении родителя, но, согласно закону, отстранить его может только суд. Это не первый инцидент с ним. Родитель, который поднял руку на судью, практически на всех соревнованиях, где выступают его дети, ведёт себя неподобающим образом: может прилюдно обматерить девочек, судей, очень громко высказывать своё недовольство, просто раньше до рукоприкладства не доходило», – приводит слова президента федерации фигурного катания Свердловской области Владислава Уткина «РИА Новости Спорт».

Ранее Уткин сообщал, что два года назад Мироев уже попадал в местные новости, когда его засняли объезжающим пробку прямо по тротуару на Range Rover.

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