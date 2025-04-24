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РУСАДА подало апелляцию по делу о нарушении одним из фигуристов антидопинговых правил

РУСАДА подало апелляцию по делу о нарушении одним из фигуристов антидопинговых правил
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подало апелляцию в Национальный центр спортивного арбитража (НЦСА) на решение Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА (ДАК РУСАДА) по делу о нарушении антидопинговых правил одним из фигуристов, сообщает ТАСС. Фамилия фигуриста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил, не разглашается, так как она может быть официально разглашена только в случае признания его виновным.

РУСАДА не согласно с санкцией, которую ранее наложил Дисциплинарный антидопинговый комитет. Отметим, что Дисциплинарный антидопинговый комитет является независимым от РУСАДА органом и рассматривает дела о возможном нарушении антидопинговых правил спортсменами и персоналом.

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