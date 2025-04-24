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«Ещё идиоты и подонки не перевелись». Тарасова — о домогательствах в фигурном катании

«Ещё идиоты и подонки не перевелись». Тарасова — о домогательствах в фигурном катании
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о скандалах последних недель в фигурном катании, связанных с сексуальными домогательствами.

«У нас ещё идиоты и подонки не перевелись. Они поэтому и работают. Если будут жёстко наказаны, то и другим станет неповадно. Как с этим бороться? Тренеров при приёме на работу и так тщательно проверяют. Но, повторюсь, в любом виде деятельности есть такие люди. Здесь речь идёт о недозволенном. Это аморальное поведение. На мой взгляд, если человек пристаёт к детям, он должен сидеть в тюрьме», — приводит слова Тарасовой «RT на русском».

Напомним, ранее мать 12-летней Антоновой обвинила тренера Константина Медовикова в домогательствах к её дочери. Она заявляла, что на одном из соревнований специалист прижимал девочку к себе и касался груди. До этого Вероника Жилина сообщила, что в возрасте 11 лет к ней приставал бывший тренер академии «Ангелы Плющенко» Сергей Розанов.

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