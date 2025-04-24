Группа Соколовской начала тренировки на арене Татьяны Навки

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка подтвердила, что группа заслуженного тренера России Светланы Соколовской перешла из ЦСКА в её школу и уже начала тренировки на новом месте.

«Группа Светланы Соколовской вышла на лёд на этой неделе, катается, всё замечательно», — приводит слова Навки ТАСС.

Напомним, Светлана Соколовская является одним из самых успешных современных российских тренеров. В своё время она тренировала серебряного призёра Олимпийских игр Александру Трусову и вице-чемпиона Европы Александра Самарина. Сейчас в группе Соколовской занимаются бронзовый призёр Олимпийских игр в командных соревнованиях, чемпион Европы Марк Кондратюк, призёры этапов Гран-при России Георгий Федотов и Софья Важнова.