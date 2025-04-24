Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Группа Соколовской начала тренировки на арене Татьяны Навки

Группа Соколовской начала тренировки на арене Татьяны Навки
Комментарии

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка подтвердила, что группа заслуженного тренера России Светланы Соколовской перешла из ЦСКА в её школу и уже начала тренировки на новом месте.

«Группа Светланы Соколовской вышла на лёд на этой неделе, катается, всё замечательно», — приводит слова Навки ТАСС.

Напомним, Светлана Соколовская является одним из самых успешных современных российских тренеров. В своё время она тренировала серебряного призёра Олимпийских игр Александру Трусову и вице-чемпиона Европы Александра Самарина. Сейчас в группе Соколовской занимаются бронзовый призёр Олимпийских игр в командных соревнованиях, чемпион Европы Марк Кондратюк, призёры этапов Гран-при России Георгий Федотов и Софья Важнова.

Материалы по теме
Неожиданная смена курса. Тутберидзе стала тренировать парней и пары лучше девушек?
Неожиданная смена курса. Тутберидзе стала тренировать парней и пары лучше девушек?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android