Гущина анонсировала короткую программу на новый сезон. Её поставил Федорченко

Российская фигуристка Ксения Гущина анонсировала новую короткую программу на следующий сезон-2025/2026. Спортсменка на личной странице в социальных сетях показала тизер постановки.

Сообщается, что программу поставил известный молодой хореограф и бывший фигурист Артём Федорченко. В качестве музыкального исполнения был выбран кавер на песню Майкла Джексона Smooth Criminal.

В прошедшем сезоне-2024/2025 Гущина стала восьмой на чемпионате России в Омске, а также заняла пятое место на финале Гран-при России. На этапах в Магнитогорске и в Москве Ксения стала второй и третьей соответственно. Девушка тренируется и живёт в Санкт-Петербурге.