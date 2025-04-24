«В нас есть что-то схожее». Блогер и борец Саша Стоун сравнил себя с Александрой Трусовой

Популярный блогер и боец поп-ММА Саша Стоун (Александр Зарубин) поделился впечатлениями от знакомства с российской фигуристкой серебряным призёром Олимпийских игр в Пекине Александрой Игнатовой (Трусовой). Напомним, спортсмены познакомились на одном из мероприятий на ГУМ-катке в Москве в декабре 2023 года.

«До Саши Трусовой мне, конечно, очень далеко, но я люблю фигурное катание, мы с семьёй активно и с интересом следим за нашими фигуристами. Знакомство с Сашей оставило у меня очень хорошие впечатления — в нас есть что-то схожее. Саша — настоящий боец, она с детства посвящена спорту, ради которого пролила много слёз, крови и пота, прошла невероятное количество испытаний, чтобы достичь таких вершин в спортивной карьере.

Саша — очень интеллигентная и воспитанная девушка, и я уверен, что она достигнет больших результатов в любом деле, которому она решит себя посвятить дальше — будь то спорт или что-то другое», — приводит слова Стоуна «Спорт День За Днем».

Александра Трусова не выступала на соревнованиях с 2023 года. Летом 2024 года она вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова. В марте спортсмены объявили, что ждут ребёнка. Недавно состоялась гендер-пати, на которой пара узнала, что ожидает мальчика.