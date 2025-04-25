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Предолимпийский чемпионат России по фигурному катанию может пройти в Санкт-Петербурге

Предолимпийский чемпионат России по фигурному катанию может пройти в Санкт-Петербурге
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что чемпионат России по фигурному катанию — 2026, скорее всего, пройдёт в Санкт-Петербурге.

«Городом проведения предолимпийского чемпионата России по фигурному катанию с наибольшей вероятностью станет Санкт-Петербург. Решение в ближайший месяц примет исполком Федерации фигурного катания на коньках России», — приводит слова Когана ТАСС.

В 2025 году чемпионат России по фигурному катанию прошёл в Омске.

Международный союз конькобежцев (ISU) в декабре допустил российских фигуристов до олимпийского отбора в нейтральном статусе. В каждой дисциплине от страны сможет выступить не более одного представителя.

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