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Спортивная пара Артемьева/Брюханов перешла от Слюсаренко в штаб Москвиной

Бронзовые призёры прошлогоднего финала Гран-при России Юлия Артемьева и Алексей Брюханов ушли из пермской группы, где их тренировали Павел Слюсаренко и Егор Закроев. Теперь спортсмены будут тренироваться в Санкт-Петербурге в команде заслуженного тренерского России Тамары Москвиной.

«Ребята перешли к Тамаре Николаевне. Желаю им удачи и самое главное — здоровья. С Тамарой Николаевной переговорили, всё отлично», — приводит слова Слюсаренко «Матч ТВ».

При этом сама Тамара Николаевна сказала, что Артемьева/Брюханов попросили лишь временно покататься в её группе.

«Юлия и Алексей попросили покататься у нас временно, пока сдают экзамены в институте. Оба они – студенты университета Лесгафта Санкт-Петербурга», – приводит слова Москвиной ТАСС.

Прошедший сезон-2024/2025 фигуристы пропустили из-за недопуска по медицинским показаниям. Некоторые источники сообщали, что пара может сменить спортивное гражданство.