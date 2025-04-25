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После нападения отца фигуристки на судью в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

После нападения отца фигуристки на судью в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
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После происшествия в Екатеринбурге, когда отец фигуристки Златы Мироевой Адонис Мироев избил судью и тренера по фигурному катанию Михаила Слободчикова за то, что его дочь не заняла призовое место на соревнованиях, было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

«В правоохранительные органы поступило сообщение о причинении местным жителем телесных повреждений тренеру по фигурному катанию.

По указанию исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области полковника юстиции Анатолия Дмитриевича Надбитова по данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург СУ СКР области незамедлительно возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

В ходе расследования сотрудниками Следственного комитета выясняются все обстоятельства инцидента.

Допрашиваются свидетели, устанавливается степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшего тренера, выполняются иные процессуальные действия, по итогам которых произошедшему инциденту будет дана надлежащая объективная правовая оценка», – говорится в сообщении на официальном сайте Следственного управления СК РФ по Свердловской области.

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