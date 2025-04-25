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Выступающая в дуэте с Дроздом фигуристка Шичина лежала в центре по спасению конечностей

Выступающая в дуэте с Дроздом фигуристка Шичина лежала в центре по спасению конечностей
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Фигуристка Елизавета Шичина, выступающая в танцах на льду с серебряным призёром чемпионата России — 2023 Павлом Дроздом, лежала в центре по спасению конечностей. Конец прошедшего сезона-2024/2025 пара пропустила из-за проблем со здоровьем партнёрши. Оказалось, что фигуристка испытывала настолько сильные проблемы, что даже могла лишиться ноги. На данный момент дуэт не начал постановки новых программ, так как партнёрша выйдет на лёд в июне и начнёт подготовку к новому сезону.

«Елизавета стала ходить в зал. На лёд пока еще не вышла. Мы не форсируем события, выйдет после нашего отпуска в начале июня. Совершенно неожиданно произошёл разрыв гнойного мешка, она пережила очень многое. Но ребёнок, я назову ее ребёнком, лежал в центре спасения конечностей. Это на самом деле ужасно было. Огромное спасибо хирургу Виталию Николаевичу Малине, который не стал резать ей ногу, а постепенно через трубки гной выводил, жуткая ситуация была.

Лиза, конечно, расстроенная была, сейчас уже нормально. Мы уже обсуждали и программы на следующий сезон, и планы у нас уже грандиозные. Ждем июнь. Но она совершенно не теряет бодрости, очень хочет вернуться на лёд, настроение у неё боевое», — приводит слова тренера пары Ксении Румянцевой ТАСС.

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