«Горячая кровь, вопросы так решает». Судья — о том, как его избил отец фигуристки Мироев

Судья и тренер по фигурному катанию Михаил Слободчиков прокомментировал инцидент с его избиением отцом фигуристки Златы Мироевой Адонисом Мироевым. По словам специалиста, это случилось из-за того, что дочь Мироева не заняла призовое место на соревнованиях. После инцидента Слободчиков написал заявление в полицию.

«На прошлой неделе были соревнования, где участвовала дочь нападавшего, я был судьёй. После этого отец стал мне звонить и угрожать, предлагал встретиться и разобраться. Я не мог понять, чего он от меня хочет, в чём претензия. Он объяснить нормально не мог. 23 апреля он караулил меня в ЭКСПО, мы с ученицей приехали на сборный лёд. Не знаю, как этот человек выяснил, где я, но он меня прямо у раздевалки ждал.

Он сразу начал ругаться матом, вокруг были дети и родители. Я сказал, что он со мной некорректно очень разговаривает. Попытался выяснить, что он от меня хочет, достал телефон, сказал, что буду снимать, раз он себя так ведёт. В итоге он мне с размаху двинул в голову. У меня в руках была сумка с коньками и колонка, я упал, он кинулся на меня, но тут уже родители оттащили.

В отделе полиции он всё-таки решил поговорить. Оказывается, претензий ко мне, видимо, нет никаких. Я объяснил, что ставлю оценки в соответствии с навыками катания по чётким критериям. Адонис ответил, что претензий по судейству у него не было и нет. Но у него менялись версии, в какой-то момент он утверждал, что я его обозвал, хотя я в жизни с ним не виделся, в другом городе живу и работаю — в Первоуральске. Я так понял, он такой горячий человек, горячая кровь у него, и он все вопросы так решает», — приводит слова тренера Слободникова «Екатеринбург Онлайн».

Ранее сообщалось, что два года назад Мироев уже попадал в новости Екатеринбурга, когда его засняли объезжающим пробку прямо по тротуару на Range Rover.