«Почему мы идём в прессу, а не в полицию?». Авербух — о словах Жилиной про Розанова

Чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух высказался по поводу заявлений Вероники Жилиной о домогательствах со стороны Сергея Розанова, которые, по словам стороны фигуристки, случались, когда ей было 11 лет.

«Ника – одарённейшная фигуристка с очень сильным характером. Она фантастически чувствует. Она буквально поцелованный богом ребёнок.

Но здесь уже совсем другая история. И я её не понимаю… Мы ведь должны и другую сторону тоже услышать? Почему мы идём в прессу, а не идём в полицию? Почему мы не проводим сначала внутреннее расследование, а потом говорим, что было расследование, есть доказательства и теперь мы хотим сказать? Почему мы идём сначала просто говорить?

А ведь что такое в целом «сказать»? Мы можем сказать что угодно. Но здесь это уже не просто высказывание, а именно репутационная история, которая может коснуться репутации другого человека на всю жизнь», – сказал Авербух в шоу «Каток».