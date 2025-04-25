Скопцова: историю про Розанова Жилина рассказала мне в приватной беседе около года назад

Бывшая российская фигуристка Анастасия Скопцова, ранее выступавшая в танцах на льду, высказалась по поводу заявлений Вероники Жилиной о домогательствах со стороны Сергея Розанова, которые, по словам стороны фигуристки, случались, когда ей было 11 лет.

«Я знаю достаточно давно Нику Жилину. Я работала в этом сезоне с ней и ставила обе программы на будущий сезон. Сейчас скажу специально для людей, которые позволяют себе писать, что Ника и её мама какие-то обманщицы и пытаются поймать хайп. Эту историю лично мне рассказала около года назад Ника в личной приватной беседе. Сомневаюсь, что, сидя в раздевалке, она бы стала мне врать.

Не хотелось бы никого обвинять в том, что ещё не доказано. У всех нас презумпция невиновности. Если это правда, а я уверена… Хотя «уверена» тоже неправильно говорить, но конкретно со слов Ники, а я ей верю, — всё это действительно некорректное поведение, которого я не понимаю и не могу понять.

К вопросам, почему Ника об этом не рассказывала ранее, хочу напомнить, что Нике тогда было 11 лет. Он был её тренером, и рассказать было страшно. Знал узкий круг — мама, впоследствии Яна Александровна [Рудковская] с Евгением Викторовичем [Плющенко]. Всем остальным Ника рассказала тогда, когда была готова», — сказала Скопцова в шоу «Каток».