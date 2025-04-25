Константинова об обвинениях в сторону Жилиной: ты сказал о домогательствах, а осудят тебя

Бывшая российская фигуристка Станислава Константинова высказалась по поводу заявлений Вероники Жилиной о домогательствах со стороны Сергея Розанова, которые, по словам стороны фигуристки, случались, когда ей было 11 лет.

«Честно скажу, для меня было шоком услышать эту новость. Но ещё большим шоком было осуждение человека, который поделился этим. Мне звонили журналисты, однако я отказалась от любого комментария, так как сама не понимала, как нужно реагировать. Но комментарии других фигуристов, фигуристок, тренеров меня просто повергли в шок. Не каждый человек, будучи даже взрослым, готов поделиться такой историей. А тут вдруг все начали кого-то осуждать. Так что ты это вроде сказал, а осудят тебя в первую очередь. Осудят твою мать за то, что она молчала. Ника довольно сильная, раз смогла поделиться этим», — сказала Константинова в шоу «Каток».