Медведева — о Тутберидзе: она привела меня к медали ОИ — это причина не говорить плохого

Двукратная чемпионка мира и призёр Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане российская фигуристка Евгения Медведева вспомнила момент ухода из группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Фигуристка также рассказала, почему, несмотря на обиды, не позволяет себе говорить ничего плохого о бывшем наставнике.

«Я сторонник того, чтобы не выносить ссор из избы. Вот сколько лет прошло с моего ухода, и я понимаю, что я очень правильно сделала, что публично не высказала ничего сгоряча — ни заявление, ни пост, ни интервью, как всё было. Все-таки надо, как мне кажется, всегда выжидать.

Когда я уходила от Этери Георгиевны, было больно и ей, и мне. И всё это как снежный ком накапливалось. Но сейчас-то у нас всё хорошо. Прошли годы, и я поняла, что как же здорово, что тогда промолчала.

Тем более мы горячие женщины. У нас свои амбиции. Плюс у меня своё мнение на всё появилось, у Этери Георгиевны оно всегда было. И мне хотелось тоже тогда что-то сказать, но я просто понимала, что она привела меня к олимпийской медали – это уже основная причина молчать и не говорить ничего плохого», – сказала Медведева в шоу «Каток».