Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Okko снимет документальный сериал о тренерском штабе Этери Тутберидзе

Okko снимет документальный сериал о тренерском штабе Этери Тутберидзе
Аудио-версия:
Комментарии

Okko снимет документальный сериал про школу фигурного катания Этери Тутберидзе. В рамках нового партнёрства с центром фигурного катания заслуженного тренера России сервис также будет публиковать эксклюзивный контент — интервью, открытые тренировки и мастер-классы — с атлетами и тренерами.

«Мы рады началу сотрудничества с Okko – одной из ведущих стриминговых платформ России. Надеемся, что совместная работа позволит создавать увлекательные материалы, привлекающие внимание широкой аудитории к фигурному катанию», — прокомментировала начало сотрудничества Тутберидзе.

В рамках партнёрства Okko также эксклюзивно покажет в прямом эфире финальное ледовое шоу команды Этери Тутберидзе, которое состоится 29 апреля в Санкт-Петербурге. В шоу участвуют Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Пётр Гуменник, Евгений Семененко и другие фигуристы.

Материалы по теме
Неожиданная смена курса. Тутберидзе стала тренировать парней и пары лучше девушек?
Неожиданная смена курса. Тутберидзе стала тренировать парней и пары лучше девушек?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android