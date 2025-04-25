Okko снимет документальный сериал о тренерском штабе Этери Тутберидзе

Okko снимет документальный сериал про школу фигурного катания Этери Тутберидзе. В рамках нового партнёрства с центром фигурного катания заслуженного тренера России сервис также будет публиковать эксклюзивный контент — интервью, открытые тренировки и мастер-классы — с атлетами и тренерами.

«Мы рады началу сотрудничества с Okko – одной из ведущих стриминговых платформ России. Надеемся, что совместная работа позволит создавать увлекательные материалы, привлекающие внимание широкой аудитории к фигурному катанию», — прокомментировала начало сотрудничества Тутберидзе.

В рамках партнёрства Okko также эксклюзивно покажет в прямом эфире финальное ледовое шоу команды Этери Тутберидзе, которое состоится 29 апреля в Санкт-Петербурге. В шоу участвуют Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Пётр Гуменник, Евгений Семененко и другие фигуристы.