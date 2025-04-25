Мишин — о переходе Муравьёвой в его штаб: я никого не переманиваю, просто так получилось

Чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал решение серебряного призёра чемпионата России – 2024 в женском одиночном катании Софьи Муравьёвой перейти в группу заслуженного тренера России Алексея Мишина. Авербух также рассказал, что Мишин сказал ему касательно появления в штабе новой подопечной.

«Алексей Николаевич позвонил и говорит: «Ты слышал, что прилетела ко мне новая история? Ты же знаешь, я никого не зову, это просто так получилось, я никого не переманиваю».

Человеку 85 лет! У него в следующем году юбилей. И все равно фигурное катание у него в сердце. Я настолько тронут этим его ощущением, и я прекрасно понимаю его, потому что он человек, живущий на льду, в фигурном катании", — сказал Авербух в шоу "Каток".

Также хореограф прокомментировал появившуюся информацию о том, что он поставит одну из программ для Муравьёвой.

«Мы определились только, что я после майских праздников приезжаю и ему начинаю в Санкт-Петербурге что-то делать. Во-первых, надо посмотреть, надо пообщаться, надо понять. Мы пока проговорили, что будем работать в этом направлении», – добавил Авербух.