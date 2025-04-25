Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мишин — о переходе Муравьёвой в его штаб: я никого не переманиваю, просто так получилось

Мишин — о переходе Муравьёвой в его штаб: я никого не переманиваю, просто так получилось
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал решение серебряного призёра чемпионата России – 2024 в женском одиночном катании Софьи Муравьёвой перейти в группу заслуженного тренера России Алексея Мишина. Авербух также рассказал, что Мишин сказал ему касательно появления в штабе новой подопечной.

«Алексей Николаевич позвонил и говорит: «Ты слышал, что прилетела ко мне новая история? Ты же знаешь, я никого не зову, это просто так получилось, я никого не переманиваю».

Человеку 85 лет! У него в следующем году юбилей. И все равно фигурное катание у него в сердце. Я настолько тронут этим его ощущением, и я прекрасно понимаю его, потому что он человек, живущий на льду, в фигурном катании", — сказал Авербух в шоу "Каток".

Также хореограф прокомментировал появившуюся информацию о том, что он поставит одну из программ для Муравьёвой.

«Мы определились только, что я после майских праздников приезжаю и ему начинаю в Санкт-Петербурге что-то делать. Во-первых, надо посмотреть, надо пообщаться, надо понять. Мы пока проговорили, что будем работать в этом направлении», – добавил Авербух.

Материалы по теме
Муравьёва уехала в Петербург на перезагрузку карьеры. Чего ждать от тандема с Мишиным?
Муравьёва уехала в Петербург на перезагрузку карьеры. Чего ждать от тандема с Мишиным?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android