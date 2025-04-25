Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дмитрий Соловьёв назвал дату свадьбы с Диной Авериной

Дмитрий Соловьёв назвал дату свадьбы с Диной Авериной
Комментарии

Фигурист Дмитрий Соловьёв рассказал, что сыграет свадьбу с гимнасткой Диной Авериной 7 июля 2025 года.

«Выбрали красивую дату 7 июля 2025 года для нашей свадьбы. Готовимся с помощью свадебных организаторов, но на самом деле главное, чтобы мы были самыми счастливыми в этот день», — приводит слова Соловьёва «РИА Новости Спорт».

Романтические отношения между Авериной и Соловьёвым начались на съёмках телепроекта «Ледниковый период» осенью 2024 года.

35-летний Соловьёв — олимпийский чемпион Сочи — 2014 в команде и бронзовый призёр чемпионата мира — 2013 в танцах на льду. 26-летняя Аверина — 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряный призёр Олимпиады 2021 года в Токио.

Материалы по теме
Фото
«Люблю тебя, моё солнце». Дмитрий Соловьёв сделал предложение Дине Авериной
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android