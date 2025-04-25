Дмитрий Соловьёв назвал дату свадьбы с Диной Авериной

Фигурист Дмитрий Соловьёв рассказал, что сыграет свадьбу с гимнасткой Диной Авериной 7 июля 2025 года.

«Выбрали красивую дату 7 июля 2025 года для нашей свадьбы. Готовимся с помощью свадебных организаторов, но на самом деле главное, чтобы мы были самыми счастливыми в этот день», — приводит слова Соловьёва «РИА Новости Спорт».

Романтические отношения между Авериной и Соловьёвым начались на съёмках телепроекта «Ледниковый период» осенью 2024 года.

35-летний Соловьёв — олимпийский чемпион Сочи — 2014 в команде и бронзовый призёр чемпионата мира — 2013 в танцах на льду. 26-летняя Аверина — 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряный призёр Олимпиады 2021 года в Токио.