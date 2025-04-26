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Алёна Косторная и Георгий Куница оригинально объявили, что скоро станут родителями

Алёна Косторная и Георгий Куница оригинально объявили, что скоро станут родителями
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Чемпионка Европы Алёна Косторная и Георгий Куница, выступающие в парном катании, сообщили в социальных сетях, что станут родителями.

Фигуристы на своей странице в соцсетях выложили видео, в котором обнявшись выходят на лёд и из-за спины показывают фотоснимок с прохождения УЗИ.

Ранее Алёна Косторная сообщила, что они с мужем Георгием Куницей, с которым выступают в паре, пропустят два сезона. По словам фигуристки, они не завершают карьеру и планируют вернуться к соревнованиям после паузы. Хореограф Алексей Железняков заявил, что если Алёна в положении, то им будет тяжело вернуться в большой спорт.

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