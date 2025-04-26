Алёна Косторная и Георгий Куница оригинально объявили, что скоро станут родителями

Чемпионка Европы Алёна Косторная и Георгий Куница, выступающие в парном катании, сообщили в социальных сетях, что станут родителями.

Фигуристы на своей странице в соцсетях выложили видео, в котором обнявшись выходят на лёд и из-за спины показывают фотоснимок с прохождения УЗИ.

Ранее Алёна Косторная сообщила, что они с мужем Георгием Куницей, с которым выступают в паре, пропустят два сезона. По словам фигуристки, они не завершают карьеру и планируют вернуться к соревнованиям после паузы. Хореограф Алексей Железняков заявил, что если Алёна в положении, то им будет тяжело вернуться в большой спорт.