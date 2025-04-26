Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Камила Валиева выложила праздничное фото в честь своего 19-летия

Камила Валиева выложила праздничное фото в честь своего 19-летия
Комментарии

Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева выложила праздничное фото в честь своего дня рождения. На снимке она сидит с тремя огромными букетами цветов и шарами с надписью Happy Birthday. Сегодня, 26 апреля, спортсменке исполнилось 19 лет.

В конце января 2024 года стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года. Таким образом, участвовать в соревнованиях фигуристка сможет в конце декабря 2025 года, тренироваться — с октября того же года. При этом с одобрения ВАДА Валиева участвует в некоторых ледовых шоу.

Материалы по теме
Валиева встречается с 31-летним хоккеистом? А Аверина и Соловьёв уже выбрали дату свадьбы
Валиева встречается с 31-летним хоккеистом? А Аверина и Соловьёв уже выбрали дату свадьбы
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android