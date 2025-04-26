Камила Валиева выложила праздничное фото в честь своего 19-летия

Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева выложила праздничное фото в честь своего дня рождения. На снимке она сидит с тремя огромными букетами цветов и шарами с надписью Happy Birthday. Сегодня, 26 апреля, спортсменке исполнилось 19 лет.

В конце января 2024 года стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года. Таким образом, участвовать в соревнованиях фигуристка сможет в конце декабря 2025 года, тренироваться — с октября того же года. При этом с одобрения ВАДА Валиева участвует в некоторых ледовых шоу.