Аверина — о свадьбе с Соловьёвым: что такое любовь, я поняла, когда встретила Диму

Серебряный призёр Олимпийских игр по художественной гимнастике Дина Аверина высказалась о свадьбе с олимпийским чемпионом Сочи в командных соревнованиях бывшим танцором на льду Дмитрием Соловьёвым.

«Что такое любовь, я поняла, когда встретила Диму. Это не передать словами, это бабочки в животе. Я каждую секунду думаю о Диме, очень сильно хочу его увидеть и быть рядом. Если мы не рядом 2-3 дня, я уже очень сильно скучаю. Всегда говорю, что глаза не врут, и, когда я смотрю в Димины глаза, а он в мои, всё становится понятно без слов», – приводит слова Авериной «РИА Новости Спорт».

Романтические отношения между Авериной и Соловьёвым начались на съёмках телепроекта «Ледниковый период» осенью 2024 года.

35-летний Соловьёв — олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде и бронзовый призёр чемпионата мира — 2013 в танцах на льду. 26-летняя Аверина — 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряный призёр Олимпиады 2021 года в Токио.