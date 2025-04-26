Дмитрий Соловьёв сообщил, что Дина Аверина возьмёт его фамилию после свадьбы

Фигурист Дмитрий Соловьёв сообщил, что известная гимнастка Дина Аверина возьмёт его фамилию после свадьбы.

«Не в день росписи, но потом. Будет много перелётов. Смена фамилии вызывает много трудностей с заменой паспортов, документов и так далее. Когда будет свободное время, мы будем в Москве — займёмся этим», — приводит слова Соловьёва «Матч ТВ».

Ранее Соловьёв назвал дату свадьбы с Авериной.

35-летний Соловьёв — олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде и бронзовый призёр чемпионата мира — 2013 в танцах на льду. 26-летняя Аверина — 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряный призёр Олимпиады 2021 года в Токио.