«Люблю вечером посмотреть странные вещи». Загитова — о своём постыдном удовольствии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира 22-летняя российская фигуристка Алина Загитова рассказала о своём постыдном удовольствии.

— У тебя есть guilty pleasure?

— Ха! Я люблю вечером, чтобы расслабить свою голову, посмотреть какие-нибудь странные вещи, по типу «Битвы экстрасенсов»… Об этом никто не знал до этого момента! Зачем вы меня это спросили? Да, бывает такое», — сказала Загитова в интервью для «Спортмастер Медиа».

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

В 2025 году Загитова представит новое шоу – рок-мюзикл на льду «Ассоль», премьера которого пройдёт в Санкт-Петербурге в июне.