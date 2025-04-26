Энберт — о переходе Муравьёвой к Мишину: они смогут определить, в чём её проблема

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в командном первенстве Александр Энберт прокомментировала решение серебряного призёра чемпионата России – 2024 в женском одиночном катании Софьи Муравьёвой перейти в группу заслуженного тренера России Алексея Мишина.

«Есть ощущение, что у Муравьёвой не получалось выйти на тот уровень, на который ей хотелось. Проблема или в тренере, или в её психологических моментах, или в её физическом или функциональном состоянии. Можно говорить что угодно, только она сама может определить, в чём проблема выхода на новые вершины. На данный момент она приняла решение, что этому как-то поспособствует смена тренера. Но нету какой-то закономерности «тот, кто меняет, – побеждает» или «побеждает тот, кто остаётся», — приводит слова Энберта «Советский спорт».

В середине апреля Муравьёва покинула академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко», в которой тренировалась на протяжении пяти лет.