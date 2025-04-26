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«Желаем здоровья и вдохновения!» Команда Тутберидзе поздравила Валиеву с 19-летием

«Желаем здоровья и вдохновения!» Команда Тутберидзе поздравила Валиеву с 19-летием
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Команда заслуженного тренера России Этери Тутберидзе поздравила российскую фигуристку чемпионку мира среди юниоров Камилу Валиеву с днём рождения. Сегодня, 26 апреля, спортсменке исполнилось 19 лет. Бывший тренерский штаб спортсменки опубликовал соответствующий пост в социальных сетях.

«Поздравляем Камилу с днём рождения! Желаем здоровья и вдохновения!» – говорится в подписи к публикации.

В конце января 2024 года стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года.

Из-за допинг-дела Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

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