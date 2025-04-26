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«Позволяю себе». Загитова ответила, запрещено ли ей есть какие-либо продукты

«Позволяю себе». Загитова ответила, запрещено ли ей есть какие-либо продукты
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира 22-летняя российская фигуристка Алина Загитова ответила, запрещает ли она себе какие-либо продукты.

«Я на интуитивном питании. Если мне хочется в какой-то день чисто рыбу, то я ем рыбу. Что хочется сейчас, то и позволяю себе. Балую ли себя чем-то не самым полезным? Конечно. У меня нет такого понятия – «запретное». Если мне хочется, я съем, но съем не в больших количествах. Если это мороженое, то это какая-то маленькая баночка, а не целое ведро, как это показывается в фильмах, когда ты сидишь и ложками ешь. У меня такого нет. Если я хочу, я позволяю себе, но в маленьких количествах», — сказала Загитова в интервью для «Спортмастер Медиа».

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

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