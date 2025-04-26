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Загитова — о любви ко сну: недавно я с 12 ночи до 5 вечера спала и даже не вставала

Загитова — о любви ко сну: недавно я с 12 ночи до 5 вечера спала и даже не вставала
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира 22-летняя российская фигуристка Алина Загитова заявила, что очень любит спать.

«Я очень люблю спать и максимально тяну время, готовлю всё с самого вечера, чтобы всё было готово. Если куда-то лечу – чтобы чемодан был собран, готов и стоит у выхода. Поэтому моё утро проходит сумбурно, я никогда не завтракаю, максимум, что могу сделать, это попить водички.

Мне хватает семь часов (сна) для того, чтобы хорошо себя чувствовать. Хотя я очень люблю поспать. Я буквально недавно ехала в Краснодар на гастроли 20 часов на поезде. Я поняла, что я села в поезд где-то в 12 часов ночи и до пяти вечера я спала. То есть я даже не вставала. Меня уже проводница будит и говорит: «Всё с вами в порядке?» – «Да, просто я люблю поспать», — сказала Загитова в интервью для «Спортмастер Медиа».

В 2025 году Загитова представит новое шоу – рок-мюзикл на льду «Ассоль», премьера которого пройдёт в Санкт-Петербурге в июне.

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