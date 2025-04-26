Алина Загитова рассказала, как восстанавливала свой энергический баланс на Байкале

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира 22-летняя российская фигуристка Алина Загитова заявила, что восстановила свой «энергический баланс», когда приезжала этой зимой на Байкал.

«Это была моя мечта – побывать на Байкале и тем более покататься там. Это, конечно, неописуемые виды, красивые, это место заряжает и вдохновляет тебя на новые дела. Я как творческий человек могу сказать точно, что нужны такие спонтанные поездки и нужны такие эмоции, которые я там испытала.

Было очень холодно, без трудностей никуда. Там минус 30 градусов и очень ветрено. Но тем не менее получился очень красивый результат. И очень было весело, мы туда с большой командой приехали. К сожалению, на один день, но этого дня мне хватило, чтобы восполнить свой эмоциональный, энергический баланс», – сказала Загитова в интервью «Спортмастер Медиа».