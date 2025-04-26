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«Отвечаю за административные и творческие вопросы». Загитова — о будущем шоу «Ассоль»

«Отвечаю за административные и творческие вопросы». Загитова — о будущем шоу «Ассоль»
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира 22-летняя российская фигуристка Алина Загитова рассказала новые подробности о своём ледовом шоу — рок-мюзикле на льду «Ассоль», премьера которого пройдёт в Санкт-Петербурге в июне.

«Будет интересный сюжет на льду. Я уже презентовала «Хранители времени» на льду в Татарстане на день Республики, а теперь мы идём с командой дальше и будем реализовывать новый проект на льду. Я как в роли продюсера там выступаю, поэтому максимально за всё отвечаю – от административных каких-то вопросов до творческих», – сказала Загитова в интервью «Спортмастер Медиа».

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

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