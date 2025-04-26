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Медведева — о чемпионской гонке в РПЛ: интереснее, когда всё решается в последнюю минуту

Медведева — о чемпионской гонке в РПЛ: интереснее, когда всё решается в последнюю минуту
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Двукратная чемпионка мира и призёр Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане российская фигуристка Евгения Медведева высказалась о чемпионской гонке этого года в Российской Премьер-Лиге.

«С учётом того, что я сама спортсменка, у меня, наверное, больше такие эмоции: «Как хорошо, что я сейчас не тренируюсь и смотрю на всё со стороны». Я своё уже откатала, свои турниры уже отъехала. Все это для меня прошедший этап.

Так что я стороны за всем наблюдаю. Стараюсь не нервничать. Но это футбол, поэтому тут часто бывают особенно концовки матчей, когда ты всей душой хочешь, чтобы твоя команда забила. А когда это происходит, появляется ещё больше адреналина и эмоций.

Какие эмоции от нынешней чемпионской гонки? Так, наоборот, интереснее. Вообще если взять любой вид спорта: когда ты просто смотришь чемпионат мира по фигурному катанию или футболу, знаешь всех лидеров, можешь предсказать, то в этом меньше драйва, чем когда всё решается в последнюю минуту. Сейчас пока что ничего непонятно. Но через пару игр посмотрим», — сказала Медведева в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Медведева является давней болельщицей московского «Динамо».

Сегодня, 26 апреля, в 14:00 начнётся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» встретится с санкт-петербургским «Зенитом». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
1-й тайм
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 18'    
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