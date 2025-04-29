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Ирина Роднина отреагировала на отсутствие зрительского интереса к фильму о ней

Ирина Роднина отреагировала на отсутствие зрительского интереса к фильму о ней
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала отсутствие интереса у зрителей к посвящённому ей одноимённому художественному фильму.

«Не знаю [почему нет интереса]. Я этим не занимаюсь и не интересуюсь. Занимается этим тот, кто прокатывает фильм, тот, кто создавал фильм», — приводит слова Родниной «Абзац».

6 марта в России состоялась премьера спортивной драмы «Роднина». Картина рассказывает о становлении трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной.

Главные роли в ленте исполнили Владислава Самохина («Первокурсницы»), Евгений Ткачук («Лихие»), Иван Колесников («Движение вверх») и другие актёры. Режиссёром выступил Константин Статский («Мажор»).

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