Ирина Роднина отреагировала на отсутствие зрительского интереса к фильму о ней

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала отсутствие интереса у зрителей к посвящённому ей одноимённому художественному фильму.

«Не знаю [почему нет интереса]. Я этим не занимаюсь и не интересуюсь. Занимается этим тот, кто прокатывает фильм, тот, кто создавал фильм», — приводит слова Родниной «Абзац».

6 марта в России состоялась премьера спортивной драмы «Роднина». Картина рассказывает о становлении трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной.

Главные роли в ленте исполнили Владислава Самохина («Первокурсницы»), Евгений Ткачук («Лихие»), Иван Колесников («Движение вверх») и другие актёры. Режиссёром выступил Константин Статский («Мажор»).

Самая титулованная фигуристка России: