Напавшего на судью отца фигуристки арестовали в Екатеринбурге

Районный суд Екатеринбурга арестовал Адониса Мироева, который напал на судью из-за недовольства оценками своей дочери на соревнованиях по фигурному катанию. Мироев пробудет под стражей до 23 июня. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что Адонис Мироев избил судью и тренера по фигурному катанию Михаила Слободчикова, потому что его дочь не заняла призовое место на соревнованиях, где Михаил был в составе судей.

Адонис не в первый раз провоцировал конфликты, но раньше обходилось словесными перепалками и матом. Всего у Мироева три дочери, которые занимаются фигурным катанием. Проблемы начались, когда девочки стали участвовать в соревнованиях.