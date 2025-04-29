Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Напавшего на судью отца фигуристки арестовали в Екатеринбурге

Напавшего на судью отца фигуристки арестовали в Екатеринбурге
Комментарии

Районный суд Екатеринбурга арестовал Адониса Мироева, который напал на судью из-за недовольства оценками своей дочери на соревнованиях по фигурному катанию. Мироев пробудет под стражей до 23 июня. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что Адонис Мироев избил судью и тренера по фигурному катанию Михаила Слободчикова, потому что его дочь не заняла призовое место на соревнованиях, где Михаил был в составе судей.

Адонис не в первый раз провоцировал конфликты, но раньше обходилось словесными перепалками и матом. Всего у Мироева три дочери, которые занимаются фигурным катанием. Проблемы начались, когда девочки стали участвовать в соревнованиях.

Материалы по теме
После нападения отца фигуристки на судью в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android