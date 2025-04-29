Траньков — о прокате в Сочи-2014: пуговица на лёд упала. Сделал вид, что целую лёд, поднял

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков вспомнил своё выступление в паре с Татьяной Волосожар на победной Олимпиаде в Сочи-2014. Спортсмен рассказал, как во время проката короткой программы командного турнира у него упала на лёд часть костюма — пуговица.

«В командном турнире на Олимпиаде в Сочи мы катали только короткую программу. По правилам нельзя, чтобы часть костюма падала на лёд. Во время вращения слышу звон, как мне показалось, на всю арену. Смотрю, а у меня пуговица от кителя на лёд падает, а у нас ещё поддержка. Думаю в голове, как её объехать.

Но потом подумал, что надо быть невероятным неудачником, чтобы наехать на такую маленькую пуговицу. Перед тем как уже делать поклон, фигуристы трогают и целуют лёд – я никогда этого не делал. Я сделал вид, что целую лёд, и поднял пуговицу. Стою на фотографии с рукой, где зажата пуговица», – приводит слова Транькова ТАСС.