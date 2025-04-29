Траньков — болельщикам фигурного катания: дебилы, только йогурты мусолить… Стыдно за вас

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков резко обратился к болельщикам фигурного катания, которые отреагировали на его воспоминания о прокате короткой программы командного турнира Олимпиады в Сочи-2014. Ранее спортсмен рассказал, как во время проката у него упала на лёд часть костюма — пуговица. За это его сильно захейтили некоторые пользователи интернета.

«Привет всем дебилам, которые комментируют недоновость про целование льда, слышали бы всю историю целиком – не несли бы этот бред в комментах. Это первое.

Второе. Какой я вам «Траня»? Мы с вами даже пива не пили! Не уважаете мои достижения и какой-никакой вклад в историю российского спорта – ваши проблемы… Но в чём провинился накануне празднования великой победы мой дед? Ветеран ВОВ, чью фамилию я ношу с гордостью! Если что, именно этому событию было посвящено мероприятие, на котором я рассказываю историю.

Третье. Пересмотрите ответ на вопрос из зала, мои полные разъяснения… И если у вас есть хоть какая-то толика совести – извинитесь.

Накипело! Только йогурты вам и мусолить… Стыдно за такую аудиторию фигурного катания. Имхо», – написал Траньков на личной странице в социальных сетях.