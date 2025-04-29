В ISU серьёзно относятся к обвинениям в адрес экс-тренера фигуристки Жилиной Розанова

Международный союз конькобежцев (ISU) высказался по поводу заявлений Вероники Жилиной о домогательствах со стороны Сергея Розанова, которые, по словам стороны фигуристки, случались, когда ей было 11 лет.

«ISU глубоко обеспокоен недавними заявлениями российской фигуристки Вероники Жилиной относительно предполагаемого неправомерного поведения тренера Сергея Розанова. ISU крайне серьёзно относится ко всем обвинениям в домогательствах, оскорблениях или ненадлежащем поведении. Если обвинения подтвердятся, ISU примет все соответствующие дисциплинарные меры в соответствии с правилами союза и в координации с заинтересованными национальными федерациями.

В свете этих обвинений ISU подходит к вопросу с твёрдым обязательством соблюдать конфиденциальность и с уважением к пожеланиям и состоянию фигуристки», — приводит слова ISU ТАСС.