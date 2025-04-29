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Аннабель Морозов тренируется с Питером Бомонтом под руководством Марины Зуевой

Аннабель Морозов тренируется с Питером Бомонтом под руководством Марины Зуевой
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Бывшая российская фигуристка Аннабель Морозов, выступающая за сборную США, тренируется с канадцем Питером Бомонтом под руководством советского тренера Марины Зуевой. Об этом сообщает группа virtuemoired.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Морозов выступала за Россию в дуэте с Игорем Ерёменко, тренерами фигуристов значились Анжелика Крылова и отец фигуристки Николай Морозов. Весной 2024 года стало известно о распаде пары и переходе Аннабель в сборную США. Там она выступала с Джеффри Ченом. В феврале нынешнего года он был временно отстранён от участия в соревнованиях из-за обвинений в неправомерных действиях, из-за чего дуэт распался.

Питер Бомонт рождён в Великобритании и представлял эту страну до 2016 года, позднее перебравшись в Канаду. Вместе со своей бывшей партнёршей Надей Башинской он провёл довольно успешную карьеру на юниорском уровне. Он является двукратным бронзовым призёром чемпионата мира среди юниоров (2022, 2023) и чемпионом финала Гран-при среди юниоров 2023 года.

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