Туктамышева — о Лью: даже у меня не получалось так кайфовать на льду. Надо у неё поучиться

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о выступлении чемпионки мира — 2025 американки Алисы Лью на командном чемпионате мира — 2025 в Токио. Там сборная США, в составе которой была Лью, с большим отрывом заняла первое место.

«Через экран это передаётся всё же-не так. Когда лично присутствуешь на соревнованиях, то можешь лучше разглядеть общую картину, понять, что происходит вокруг. Сразу видно, кто больше охватывает лёд, площадку — кто меньше, кто более энергично катается — кто менее энергично.

Были и фигуристки, которые очень волновались перед выходом. А вот Алиса Лью выходила максимально спокойно. Это человек, который берёт от жизни всё и получает удовольствие от всего, что делает в фигурном катании. Даже у меня не получалось так кайфовать на льду, как это выходит у неё. Мне ещё надо у неё поучиться, ха-ха», — сказала Туктамышева.

Напомним, фигуристы сборной США выиграли командный чемпионат мира второй раз подряд. В 2021 и 2019 годах, до отстранения от международных стартов, именно сборная России выигрывала командный чемпионат мира.