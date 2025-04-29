Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Туктамышева — о Лью: даже у меня не получалось так кайфовать на льду. Надо у неё поучиться

Туктамышева — о Лью: даже у меня не получалось так кайфовать на льду. Надо у неё поучиться
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о выступлении чемпионки мира — 2025 американки Алисы Лью на командном чемпионате мира — 2025 в Токио. Там сборная США, в составе которой была Лью, с большим отрывом заняла первое место.

«Через экран это передаётся всё же-не так. Когда лично присутствуешь на соревнованиях, то можешь лучше разглядеть общую картину, понять, что происходит вокруг. Сразу видно, кто больше охватывает лёд, площадку — кто меньше, кто более энергично катается — кто менее энергично.

Были и фигуристки, которые очень волновались перед выходом. А вот Алиса Лью выходила максимально спокойно. Это человек, который берёт от жизни всё и получает удовольствие от всего, что делает в фигурном катании. Даже у меня не получалось так кайфовать на льду, как это выходит у неё. Мне ещё надо у неё поучиться, ха-ха», — сказала Туктамышева.

Напомним, фигуристы сборной США выиграли командный чемпионат мира второй раз подряд. В 2021 и 2019 годах, до отстранения от международных стартов, именно сборная России выигрывала командный чемпионат мира.

Материалы по теме
Неутомимая Петросян против чемпионки мира Лью. Голосуем за лучшую одиночницу сезона!
Рейтинг
Неутомимая Петросян против чемпионки мира Лью. Голосуем за лучшую одиночницу сезона!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android