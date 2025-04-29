«России не хватало». Туткамышева поделилась впечатлениями от посещения КЧМ-2025 в Токио

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от посещения командного чемпионата мира — 2025, который в апреле проходил в Токио (Япония).

«Это был отличный турнир, но именно соревнования команд я в нём не увидела. Да, были состязания в отдельных дисциплинах, но не между сборными. Не было интриги. В этот раз США были настолько сильнее других, так легко захватили лидирующие позиции, что у них сразу не было соперников.

Даже когда мы приезжали в последний раз в 2021-м и победили с большим отрывом, то всё равно была эта дуэль: Россия и Америка. И за этим было интересно следить. До этого мы часто были в призах, и всегда разрывы были небольшими. А в этом году спортсмены выходили на лёд и понимали, какое место займёт их команда. Например, Алиса Лью выступала и знала, что они точно первые. Как Аня Щербакова в 2021-м.

И вот этого мне не хватило — соревнований между странами. Да и России не хватило, что лукавить. С нашей командой всегда было интересней», — сказала Туктамышева.

Напомним, фигуристы сборной США выиграли командный чемпионат мира второй раз подряд. В 2019 и 2021 годах, до отстранения от международных стартов, именно сборная России выигрывала командный чемпионат мира.