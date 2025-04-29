Худайбердиева — о возможном возвращении в спорт: я не просто так объявила о завершении

Чемпионка России 2023 года в танцах на льду фигуристка Елизавета Худайбердиева высказалась о возможном возвращении в спорт. Спортсменка отвечала на вопросы от подписчиков на личной странице в социальных сетях.

— Есть вероятность возвращения с другим партнёром?

— Много вопросов на эту тему, но я не просто так объявила именно о завершении карьеры.

— Будешь пробовать тренерство или хореографию?

— В тренерстве 100% себя не вижу. Буду рада, если понадобится помощь или появится желание поработать над постановкой или программами.

— Как проводишь дни сейчас?

— На самом деле сейчас любая деятельность и «работа» для меня — отдых. Иногда в голове навязчивые мысли, что я полный бездельник и лентяй, но даже если и так, наверное, сейчас это нужно. Выдохнуть и отдохнуть по полной, — ответила фигуристка.

Ранее стало известно, что Елизавета Худайбердиева и её партнёр Егор Базин завершили профессиональную карьеру. По словам спортсменов, одной из причин является невозможность попасть на Олимпийские игры.