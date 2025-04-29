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Роднина: Валиева стала одной из самых громких личностей не по результатам, а по проблемам

Роднина: Валиева стала одной из самых громких личностей не по результатам, а по проблемам
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Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о потенциальном возвращении в спорт чемпионки мира среди юниоров россиянки Камилы Валиевой.

«Жду ли возвращения Камилы Валиевой? Это её решение, чего мне ждать? Её хотелось видеть тогда, когда она выступала. Сейчас у Валиевой куча проблем, с которыми она должна справиться.

Даже без всяких дисквалификаций, когда ты не выступаешь несколько лет на людях и не тренируешься в полную силу, это сказывается. Хочешь не хочешь, в 18-19 лет твой организм растёт и развивается. И мы всё это наглядно увидели. Остановить природу невозможно. Плюс возвращаться вообще плохая примета, ха-ха.

Считаю, одна из наших талантливых спортсменок, к сожалению, стала одной из самых громких личностей не по результатам, а по проблемам», — приводит слова Родниной Sport24.

В конце января 2024 года стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года.

Из-за допинг-дела Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

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