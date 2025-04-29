Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ученик Тутберидзе Мозалёв: будет ли четверной флип? Посмотрим

Ученик Тутберидзе Мозалёв: будет ли четверной флип? Посмотрим
Аудио-версия:
Комментарии

Ученик Этери Тутберидзе российский фигурист Андрей Мозалёв рассказал, какую бы оценку поставил прошедшему сезону, а также ответил, будет ли в его программе четверной флип.

«Как всегда, незабываемые впечатления, не так часто получается приезжать в Петербург. На катке в родном городе такая классная атмосфера! Яркие воспоминания остались от каждого шоу в туре, всё-таки разные города, разные катки, зрители. Тяжеловато под конец тура, но все показательные номера накатаны, в этом плане проще. А вот морально и физически подустал.

В Петербурге люблю просто гулять по городу, по центру, по разным улочкам. У нас он исторический, ночью красивая подсветка. Любимый театр — Мариинский. Именно первая сцена, он пропитан историей. Нравится и Михайловский.

Какую оценку бы поставил прошедшему сезону? Не скажу, что удачно складывался сезон, два четвёртых места на этапах Гран-при, на чемпионате России был в лучшей форме, но немножко здоровье подкосило, болел, тяжело было. Не хочу оценивать сезон, тяжело. Будет ли четверной флип? Посмотрим», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Три ученика Мишина или сам Профессор, а может, Тутберидзе? Выбираем лучшего тренера года!
Рейтинг
Три ученика Мишина или сам Профессор, а может, Тутберидзе? Выбираем лучшего тренера года!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android