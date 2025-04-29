Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о возможном проведении чемпионата России в Санкт-Петербурге.

«В «Юбилейном» всегда особенная атмосфера, стараешься даже чуть больше выложиться. Свой родной каток, полный зал. Рада, что всё получилось, костюм немножко износился, не так хорошо держится, были моменты, когда штаны расстёгивались раньше времени. Здесь, слава богу, всё прошло хорошо, штаны были расстёгнуты тогда, когда нужно.

Чемпионат России перед Олимпиадой часто проводят в Санкт-Петербурге, могу только порадоваться. Вероятно, будет проводиться в «Юбилейном», это круто. Надеюсь, смогу присутствовать, в «Юбилейном» на чемпионатах России всегда хорошая поддержка, полный зал. Думаю, что спортсмены тоже рады такому выбору», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что чемпионат России по фигурному катанию — 2026, скорее всего, пройдёт в Санкт-Петербурге.