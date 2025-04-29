Туктамышева — о переходе Муравьёвой к Мишину: пока не общались, катаюсь в туре

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о переходе Софьи Муравьёвой в тренерский штаб Алексея Мишина.

«Пока с Софьей Муравьёвой не общались, катаюсь в туре Этери Тутберидзе, колесим по всей России, не успеваю присутствовать на тренировках. Мы увиделись с ней, но ещё не общались. Буду ли работать с ней? Всё может быть, главное — было бы желание. Точнее, был бы спрос. Желание у меня есть.

Я буду ставить новый показательный к новому сезону, этому уже два года. Только катать «Русский вызов» не очень хочется, хочется ещё что-то добавить. Насколько неожиданно будет — не знаю, но какая-то новинка должна быть», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

В середине апреля Софья Муравьёва покинула академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко», в которой тренировалась на протяжении пяти лет.